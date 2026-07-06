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Общество

Солист госоркестра Татарстана погиб при столкновении гидроцикла с сапбордистами

В Татарстане солист госоркестра погиб при столкновении с гидроциклом на Волге
Telegram-канал Baza

Солист государственного оркестра Татарстана погиб в результате столкновения гидроцикла с группой сапбордистов в Зеленодольском районе на Волге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, 6 июля 22-летняя девушка без прав на управление маломерным судном на гидроцикле врезалась в группу из трех сапбордистов. Все они оказались в воде. Погибшим, как утверждает Telegram-канал, оказался 35-летний Виктор. Он преподавал в международной школе Казани, был солистом государственного оркестра Татарстана и играл на гитаре в кавер-группе.

Уточняется, что двое пострадавших смогли выбраться самостоятельно, тело мужчины позже обнаружили спасатели.

Центральное МСУТ СК проводит проверку по статье статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном».

До этого в Иркутске перевернулась надувная лодка с водителем и тремя пассажирами. Судно столкнулось с препятствием, и все четверо оказались в воде без спасательных жилетов. Троих пострадавших вытащили очевидцы, однако один из них не пришел в себя.

Ранее два человека пропали после того, как в Якутии перевернулась лодка.

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