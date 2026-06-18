Два человека пропали после того, как в Якутии перевернулась лодка

В Якутии два человека пропали после того, как перевернулась моторная лодка

В Якутии перевернулась моторная лодка «Крым», два человека пропали без вести. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Верхнеколымском районе на реке Ясачная — судно опрокинулось в ста километрах от села Нелемное. Два человека не смогли выбраться на берег, на данный момент их не обнаружили.

До этого в Иркутске перевернулась надувная лодка с водителем и тремя пассажирами. В какой-то момент судно столкнулось с препятствием и все четверо оказались в воде без спасательных жилетов. Троих пострадавших смогли вытащить из воды очевидцы, один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение несовершеннолетней девушки, выпавшей из лодки, не установлено. Ее унесло течением.

Ранее в Югре на Оби перевернулась лодка с людьми.