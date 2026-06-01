Надувная лодка с людьми перевернулась на Ангаре, ребенка унесло течением

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В Иркутской области следователи СК России возбудили уголовное дело по факту происшествия на реке Ангаре. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

В резиновой лодке с подвесным мотором находились судоводитель и трое пассажиров. Они двигались по реке в сторону Поповского острова в Иркутске. В какой-то момент судно столкнулось с препятствием, лодка перевернулась. Все четверо оказались в воде.

По данным Telegram-канала Baza, пассажиры лодки были без спасательных жилетов, троих пострадавших смогли вытащить из воды очевидцы, один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение несовершеннолетней девушки, выпавшей из лодки не установлено, ее унесло течением. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке. Надувная лодка перевернулась, в ней находились три человека. Все они были без спасательных жилетов, уточнили в МЧС. Одной из пассажирок, женщине 46 лет, удалось самостоятельно добраться до берега. Двух других людей, мужчину 51 года и женщину 47 лет, унесло течением.

Ранее в Астраханской области перевернулась лодка с шестью пассажирами.

 
