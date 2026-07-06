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Общество

В Британии отказали компании-оператору «Северных потоков» в компенсации по делу о подрыве

Суд в Лондоне отказал Nord Stream AG в выплате €580 млн компенсации
РИА Новости

Высокий суд Лондона отказал компании-оператору газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Nord Stream AG в выплате €580 млн в качестве компенсации по делу о подрыве трубопроводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи Клэр Моулдер.

«На основании представленных суду доказательств я считаю, что: а. повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было «прямо или косвенно вызвано войной, в ходе или вследствие нее»; и b. такой ущерб был исключен из страхового покрытия», — говорится в документе.

Моулдер добавила, что суд не обязан устанавливать виновника инцидента для определения ответственности страховых компаний. По ее словам, мотивы злоумышленников были связаны с военными действиями.

Nord Stream AG подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после терактов в 2024 году. В апреле 2026 года начался судебный процесс по делу, который завершился 11 июня.

По версии истца, газопроводы не находились в зоне украинского конфликта и не являлись частью какого-либо плана боевых действий, что свидетельствует о том, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки не подразумевают ущерб, нанесенный в результате конфликта или по приказу какого-либо государства. При этом адвокаты отказывались выяснять, какая конкретно страна стоит за терактом.

Ранее в Германии увидели причастность Киева к подрыву «Северных потоков».

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