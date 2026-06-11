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Политика

Британия завершила суд по делу о подрывах на «Северных потоках»

Суд по делу о терактах на «Северных потоках» завершился в Лондоне
РИА Новости

Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» завершился в Лондоне. Об этом сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона.

В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после терактов. Речь идет о выплате суммы в €580 млн ($684 млн).

Судебный процесс стартовал в апреле и затянулся на несколько недель. 11 июня процесс завершился, слушаний больше не ожидается, заявили в суде. Решение будет обнародовано после 29 июня.

По версии истца, газопроводы не находились в зоне украинского конфликта и не являлись частью какого-либо плана боевых действий, что свидетельствует о том, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки не подразумевают ущерб, нанесенный в результате войны или по приказу какого-либо государства. При этом адвокаты отказываются выяснять, какая конкретно страна стоит за терактом.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков».

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