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Россиянам объяснили, как спастись во время смерча

Спасатель Манаев: во время смерча важно спрятаться в укрытие
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При приближении смерча важно как можно скорее спрятаться в укрытие — в подвал, погреб или убежище. Об этом aif.ru рассказал спасатель, командир поисково-спасательного отряда «Партизан» Алексей Манаев, комментируя новость о том, что на Сочи обрушился огромный смерч.

Тем, кого стихия застала в квартире, спасатель посоветовал отойти от окон, на улице или в автомобиле — лечь в канаву или другое углубление, плотно прижавшись к земле и закрыв голову руками. Специалист также призвал не пытаться уехать от смерча на автомобиле, потому что это может привести к трагическим последствиям.

«Вихрь легко переворачивает машины. Бросьте транспорт и бегите в укрытие. Кроме того, нужно защититься от осколков. Закройте голову руками или используйте подручные средства (доски, плотную ткань). Если вас подняло в воздух: постарайтесь сгруппироваться, защитить голову, глубоко вдохните и не сопротивляйтесь потоку, ожидая приземления», — заключил Манаев.

26 июня сообщалось, что на побережье Сочи очевидцы засняли мощный смерч, пронесшийся над морем вблизи береговой линии. На кадрах запечатлена огромная воронка, уходящая в небо.

Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин предупреждал об ухудшении погоды. Он также отметил риск резкого повышения уровня воды в реках.

Ранее стало известно, что на Урале унесенный смерчем пес вернулся домой спустя неделю.

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