ВСУ атаковали жилую застройку в городе-спутнике Запорожской АЭС

Яшина: ВСУ при ударе по Энергодару повредили автомобили и жилые дома

Украинские военнослужащие ударили по жилой застройке в Энергодаре, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Повреждены несколько автомобилей и остекление жилых домов. По имеющейся информации, пострадавших нет», — рассказала Яшина.

Она добавила, что ночью бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили гексакоптер с трансляцией адресованных мирным жителям призывов к эвакуации. Дрон летал над Энергодаром. Как отметила Яшина, подобные действия Киева «направлены на оказание психологического воздействия» на гражданских лиц.

27 июня мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ ночью нанесли удар по рабочему автомобилю «Тепловодоканала». В результате автомобиль полностью сгорел, тем не менее никто из людей не пострадал. По словам Пухова, обстановка в населенном пункте «стабильно сложная».

За день до этого украинские военные сбросили боеприпасы на промышленную зону города-спутника ЗАЭС. Удару подверглась площадка хранения оборудования. Из-за действий ВСУ были уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, закупленное для восстановления электроснабжения.

Ранее в Энергодаре после налета украинского беспилотника не спасли сотрудника коммунальной службы.