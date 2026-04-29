В Курской области запустили первый энергоблок АЭС-2

Первый энергоблок Курской АЭС-2 ввели в эксплуатацию 27 апреля. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова передает ТАСС.

«Наш подарок Родине к Первомаю. Подписан приказ, [первый] блок в промышленной эксплуатации. Начиная с этого понедельника, с позавчерашнего дня, у нас на один атомный энергоблок в стране больше», — сказал он.

В конце января этого года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. Глава региона тогда отметил, что площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. кв. метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Как уточнил глава региона, объем той, куда пошел «первый бетон», — около 1,9 тыс. куб. метров, заполнялся около суток. При этом всего в фундаментную плиту будет уложено более 15 тыс. кубометров бетона.

1 января в «Росатоме» сообщили, что новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 подключен к единой российской энергосистеме. По словам гендиректора госкомпании Алексея Лихачева, эксплуатация действующей Курской атомной электростанции, сооружение новых энергоблоков происходили в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны Украины.

