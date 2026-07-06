Суд не стал смягчать меру пресечения философу Месяц

Суд в Москве оставил философа Месяц под домашним арестом до 18 июля

Московский городской суд признал законным домашний арест философа Светланы Месяц, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

По данным инстанции, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

В конце мая суд отправил старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц под домашний арест до 18 июля. Ее задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В пресс-службе института выразили надежду, что следствие как можно скорее разберется в ситуации и прекратит уголовное дело. Там подчеркнули, что речь идет о технических недочетах в одном из разделов государственного задания, а не о хищении денежных средств. В институте заявили, что полученные в рамках госзадания деньги были потрачены для его выполнения, никто не похищал бюджетные средства.

Светлана Месяц — российский философ, специализирующийся на античной философии и истории философской мысли. Она участвовала в научных проектах, связанных с изучением философии Древней Греции, и публиковала работы по истории европейской философии.

Ранее экс-главу Росавиации арестовали по делу о мошенничестве.