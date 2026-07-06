Компания мужчин изнасиловала женщину в безлюдном месте и получила срок

Группе мужчин из Бангладеш вынесли суровый приговор после надругательства над женщиной. Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел в Джалампуре. По версии следствия, женщина направлялась к себе домой. В какой-то момент ее встретила компания мужчин и вывезла в заброшенный дом, где они по очереди надругались над пострадавшей.

По факту произошедшего позже возбудили уголовное дело, в рамках которого опросили восемь свидетелей. Всего фигурантами стали восемь человек в возрасте от 30 до 40 лет.

Во время разбирательства одного из мужчин оправдали, так как его вину не удалось доказать. Остальных фигурантов приговорили к высшей мере. Помимо этого, их обязали выплатить штраф.

До этого в Индии задержали двух участников группового изнасилования несовершеннолетней. По просьбе бабушки она отправилась искать корм для животных, но по пути в кустах ее поджидал пьяный подросток и его знакомые. В какой-то момент родственница услышала крики и бросилась на место.

Ранее сообщалось, что компания из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и опубликовала видео процесса в соцсетях.