Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Компания мужчин изнасиловала женщину в безлюдном месте и получила срок

В Бангладеш семерых приговорили к высшей мере за изнасилование женщины
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Группе мужчин из Бангладеш вынесли суровый приговор после надругательства над женщиной. Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел в Джалампуре. По версии следствия, женщина направлялась к себе домой. В какой-то момент ее встретила компания мужчин и вывезла в заброшенный дом, где они по очереди надругались над пострадавшей.

По факту произошедшего позже возбудили уголовное дело, в рамках которого опросили восемь свидетелей. Всего фигурантами стали восемь человек в возрасте от 30 до 40 лет.

Во время разбирательства одного из мужчин оправдали, так как его вину не удалось доказать. Остальных фигурантов приговорили к высшей мере. Помимо этого, их обязали выплатить штраф.

До этого в Индии задержали двух участников группового изнасилования несовершеннолетней. По просьбе бабушки она отправилась искать корм для животных, но по пути в кустах ее поджидал пьяный подросток и его знакомые. В какой-то момент родственница услышала крики и бросилась на место.

Ранее сообщалось, что компания из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и опубликовала видео процесса в соцсетях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!