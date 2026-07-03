Пьяный подросток с двумя знакомыми затащил школьницу в кусты и изнасиловал

Компания пьяный молодых людей изнасиловала девушку, когда та бежала за кормом для животных. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, 14-летняя школьница косила траву вместе с бабушкой в поле. В какой-то момент женщина попросила внучку принести лежавший недалеко пучок травы, и та отправилась за ним.
По пути она столкнулась с тремя пьяными молодыми людьми. Они схватили девушку, затащили ее в кусты и надругались. Услышав крик школьницы, бабушка прибежала на место вместе с членом местного совета, который проезжал мимо.
Молодые люди скрылись, девушка находилась в состоянии стресса. Сначала ее отвезли домой, затем – в больницу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Одного из фигурантов арестовали. Другого участника изнасилования, 16-летнего юношу, задержали. Еще один мужчина скрывается. Сейчас полицейские предпринимают все необходимые юридические действия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Ранее компания мужчин напоила школьницу и изнасиловала около храма.