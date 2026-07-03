Пьяный подросток с двумя знакомыми затащил школьницу в кусты и изнасиловал

В Индии трое изнасиловали девушку, когда она шла за кормом для животных

Компания пьяный молодых людей изнасиловала девушку, когда та бежала за кормом для животных. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 14-летняя школьница косила траву вместе с бабушкой в поле. В какой-то момент женщина попросила внучку принести лежавший недалеко пучок травы, и та отправилась за ним.

По пути она столкнулась с тремя пьяными молодыми людьми. Они схватили девушку, затащили ее в кусты и надругались. Услышав крик школьницы, бабушка прибежала на место вместе с членом местного совета, который проезжал мимо.

Молодые люди скрылись, девушка находилась в состоянии стресса. Сначала ее отвезли домой, затем – в больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Одного из фигурантов арестовали. Другого участника изнасилования, 16-летнего юношу, задержали. Еще один мужчина скрывается. Сейчас полицейские предпринимают все необходимые юридические действия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее компания мужчин напоила школьницу и изнасиловала около храма.