Компания из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и опубликовала видео процесса в соцсетях

В Индии 11 человек арестовали по делу об изнасиловании женщины в лесу

Группа мужчин надругалась над женщиной во время случайной встречи в лесу. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, 40-летняя женщина и ее друг отправились в лесной массив на прогулку. В какой-то момент на место пришли 14 человек, которые собирали дрова.

Мужчины и пострадавшая были из одной общины, поэтому знали друг друга. По неизвестной причине несколько мужчин набросились на пострадавшую и изнасиловали. Остальные окружили их и снимали происходящее на телефоны.

Пострадавшая не планировала заявлять в полицию, но спустя почти месяц после инцидента один из участников опубликовал ролик в соцсетях. Узнав об этом, женщина все же обратилась к правоохранителям.

В результате арестовали 11 человек, еще трое задержаны. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Индии мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку и расправился с ней. После того, как ее обнаружили в безлюдном месте, полицейские начали расследование. Выяснилось, что так местный житель поступил, чтобы отомстить дедушке пострадавшей.

Ранее курьер-мигрант изнасиловал женщину на парковке и пытался сбежать на родину.