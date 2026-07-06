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Общество

В Москве руфер залез на звезду высотки на Котельнической набережной

МВД устанавливает личность руфера, залезшего на звезду сталинской высотки

Сотрудники полиции устанавливают личность человека, который залез на звезду сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Устанавливаются личность, время и иные обстоятельства инцидента. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Руфер опубликовал видео, на котором он забирается на звезду высотки, в социальных сетях. На кадрах видно, что для подъема молодой человек использовал веревку. После этого экстремал сел на одном из лучей звезды на высоте почти 180 метров.

1 июля полиция Нью-Йорка задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Мужчина и девушка в масках забрались на небоскреб и вывесили баннер с надписью «когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Ранее в Париже задержали мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню с флагом США.

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