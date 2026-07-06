В Москве руфер залез на звезду высотки на Котельнической набережной

Сотрудники полиции устанавливают личность человека, который залез на звезду сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Устанавливаются личность, время и иные обстоятельства инцидента. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Руфер опубликовал видео, на котором он забирается на звезду высотки, в социальных сетях. На кадрах видно, что для подъема молодой человек использовал веревку. После этого экстремал сел на одном из лучей звезды на высоте почти 180 метров.

1 июля полиция Нью-Йорка задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Мужчина и девушка в масках забрались на небоскреб и вывесили баннер с надписью «когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Ранее в Париже задержали мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню с флагом США.