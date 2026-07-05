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Общество

Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню и вывесившего флаг США, задержали

В Париже задержали мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню с флагом США
Доминик Бутен/РИА Новости

Французская полиция задержала мужчину, который взобрался на Эйфелеву башню и вывесил американский флаг. Об этом сообщает газета Le Monde.

В полиции французской столицы заявили, что 4 июля мужчина взобрался на Эйфелеву башню и вывесил американский флаг в честь 250-летия независимости США. Его заметили днем, когда он поднимался на башню между вторым и третьим этажами и вывешивал звездно-полосатый флаг.

Он был арестован, а переднюю площадку, а также второй и третий этажи на некоторое время эвакуировали. По словам полиции, задержанный не объяснил своих мотивов. Флаг был снят.

1 июля полиция Нью-Йорка задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Мужчина и девушка в масках забрались на небоскреб и вывесили баннер с надписью «когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Ранее адвокат рассказал, какое наказание грозит россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг.

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