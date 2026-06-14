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Общество

Йеменский экстремал упал в кипящий кратер вулкана на глазах у зрителей

Yemen Online: альпинист упал в кратер спящего вулкана в Йемене
Mohammed Mohammed/Global Look Press

В южной провинции Йемена Эд-Дали спасатели нашли тело альпиниста Антара аль-Абси, известного как Человек-паук. Об этом сообщило издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.

Известно, что альпинист рухнул в кратер вулкана Дамт, заполненный сернистой водой. Служба гражданской обороны заявила, что тело скалолаза было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, начавшейся сразу после его исчезновения во время восхождения.

Аль-Абси получил прозвище Человек-паук из-за видеороликов в соцсетях, на которых он лазил по опасным скалам без оборудования, страховки и даже обуви. Его поклонники также успели заснять на видео, как он сорвался со скалы и упал в кратер вулкана.

3 мая альпинист сорвался с 15-метровой высоты в Крыму и повис на веревках. Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень. Шедший первым в связке мужчина потерял равновесие и рухнул вниз.

Ранее девушка сорвалась со 100-метровой скалы в Иркутской области.

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