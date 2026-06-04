Европейского альпиниста сняли с Монблана после удара молнии

Итальянские спасатели эвакуировали с одной из вершин Монблана, именуемой Зуб Гиганта, двух польских альпинистов, в одного из которых ударила молния. Об этом сообщает РИА Новости.

«Команда из специалистов горноспасательной службы Валле-Д'Аоста и Финансовой гвардии, несмотря на погодные условия, смогла добраться до блокированных туристов и спустить их с вершины», — сказал представитель службы.

Как уточняется, один из туристов получил удар молнией в плечо, но состояние обоих не вызывает опасений.

Альпинистов доставили в ближайший населенный пункт с помощью канатной дороги — вертолет использовать не смогли из-за сложных погодных условий.

До этого в Крыму спасатели эвакуировали альпиниста, который сорвался с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая. Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень. Шедший первым в связке мужчина потерял равновесие и рухнул вниз. Пролетев около 15 метров, он ударился о скалу, повредив голову и спину, и повис на страховочных тросах, не долетев до земли.

На место прибыли спасатели, добравшись до мужчины, они оказали ему первую помощь переложили на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.

Ранее девушка сорвалась со 100-метровой скалы в Иркутской области.