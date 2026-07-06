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Общество

В Крыму накрыли ОПГ, работающую на Украину

В Крыму задержали членов ОПГ, настраивавших сим-боксы для украинских спецслужб
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Организованную преступную группу (ОПГ), которая обеспечивала каналами связи действовавших в интересах украинских спецслужб мошенников, задержали в Крыму. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ, передает РИА Новости.

«В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории крымского полуострова — 7 исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров», — говорится в сообщении.

Как уточняется, группировка обслуживала украинскую сторону. Задержанным предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи. Доказана причастность лиц минимум к 16 эпизодам хищения средств у российских граждан.

Ущерб оценивается в разных размерах, в том числе, и в особо крупном.

В ФСБ отметили, что рассматривается вопрос о квалификации действий координатора по признакам статьи о госизмене. Согласно ей, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее россиянина отправили в колонию за призывы ударить ракетами по Кремлю.

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