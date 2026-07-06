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Армия

ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств российским военнослужащим

ФСБ пресекла массовую рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военным
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерных наборах российским военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что россиянин 2003 года рождения по указанию куратора с Украины изъял из тайников в Челябинске бомбы, замаскированные в парфюмерные наборы, и отправил их «Почтой России» бойцам и чиновникам, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были выявлены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Силовики изъяли почтовые отправления и обезвредили СВУ.

Злоумышленника задержали в марте прошлого года в Первоуральске Свердловской области.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного состава в Московской области, задержав двух граждан России, которые планировали совершить этот теракт.

Ранее жителя Анапы арестовали по подозрению в работе на СБУ.

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