Россиянина отправили в колонию за призывы ударить ракетами по Кремлю

ФСБ России: калужанина осудили на три года за призывы ударить по Кремлю

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Калуги виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Калужской области.

По информации ведомства, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Поводом послужили его посты в интернете, которые содержали в себе призывы к нанесению ракетного удара по Большому Кремлевскому дворцу в Москве.

«Обвиняемый <...> приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок три года», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что совершенное калужанином преступление было выявлено и расследовано сотрудниками регионального управления ФСБ.

В конце июня Южный окружной военный суд приговорил жительницу Алушты к 5,5 года колонии общего режима за призывы разрушить Крымский мост. Женщина публиковала соответствующие посты в социальных сетях.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, подорвавшего машину военнослужащего.