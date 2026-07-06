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Общество

Историк Эйдельман обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и фейках о ВС РФ

Историк Эйдельман обжаловала 8-летний срок
Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube

Историк Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала приговор российского судар по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В июне Мосгорсуд приговорил Эйдельман к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил ее звания Заслуженного учителя Российской Федерации.

«Судебное решение обжаловано», — говорится в документе.

Дата слушания по апелляции еще не определена.

Адвокаты Эйдельман не согласились с обвинительным заключением и просили отправить дело обратно в прокуратуру.

Как установил суд, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала на администрируемом ею публичном канале видеозапись авторской программы, содержащую, по версии следствия, негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в июле 2024 года она разместила в социальной сети публикацию, в которой под видом достоверных сведений распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор вору в законе.

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