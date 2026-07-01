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Общество

В Подмосковье вынесли приговор вору в законе

В Московской области вынесли приговор вору в законе Рамсу
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Московский областной суд приговорил к девяти годам трем месяцам заключения вора в законе Сергея Браженского. Об этом сообщили в Подмосковной прокуратуре.

Криминальный авторитет по прозвищу Рамс осужден за занятие высшего положения в преступной иерархии, контроль сбора «криминальной кассы» и хранение героина в крупном размере.

В середине 1990-х подсудимый осуществлял контроль за сбором «криминальной кассы» через подчиненных. Он давал указания относительно пополнения и распределения финансовых средств. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

До этого суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу до 18 июля 2026 года криминального авторитета Юсифа Наруддина оглы Алиева (Руслана Нураддиновича Велиева), который разыскивали за бандитизм, разбой и незаконный оборот оружия, совершенные в середине 1990-х годов. Суд установил, что фигурант был заочно заключен под стражу судом Баку еще 22 года назад, в 2004 году. Причем к уголовной ответственности в России он не привлекался, российского гражданства не имеет.

Ранее вор в законе обжаловал приговор в Верховном суде России.

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