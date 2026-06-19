Тамаре Эйдельман вынесли приговор за реабилитацию нацизма

Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы и лишил ее почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Суд признал Эйдельман виновной по статье о реабилитации нацизма о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Оно рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. Ранее суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как установил суд, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала на администрируемом ею публичном канале видеозапись авторской программы, содержащую, по версии следствия, негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в июле 2024 года она разместила в социальной сети публикацию, в которой под видом достоверных сведений распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан.

С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно назначил Эйдельман восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей на пять лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, а также администрированием сайтов и интернет-каналов.

Помимо этого, суд лишил Эйдельман почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд вынес приговор бывшей активистке «Открытой России».