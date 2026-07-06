Финляндия сняла ограничения на полеты над частью Финского залива

Силы обороны Финляндии сняли ограничения на полеты в восточной части Финского залива из-за возможной угрозы БПЛА. Об этом говорится в сообщении ведомства в X.

«Зоны ограничения сняты в 12 часов», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что силы обороны Финляндии временно ограничили воздушное и морское движение в восточной части Финского залива из-за украинских беспилотников. Как отмечало Yle со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба Йере Палданиуса, у военных Финляндии пока нет данных об обнаружении дронов ВСУ, которые во время атаки по целям на российской территории могли бы случайно пересечь границу и нарушить финское воздушное пространство, но риск такого развития событий все же существует.

Такие же ограничения на движение по воздуху и морю из-за рисков, связанных с украинскими беспилотниками, финские военные вводили в субботу утром. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал сограждан, особенно рыбаков, следить за сообщениями о появлении дронов. предположив, что закрытие Финского залива станет регулярным.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.