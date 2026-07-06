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Синоптик предупредил о каждодневных осадках в Москве

Синоптик Ильин: в Москве ожидаются каждодневные осадки
Наталья Селиверстова/РИА Новости

На этой неделе в Московском регионе ожидается умеренно теплая, но дождливая погода без выраженной летней жары, осадки будут каждодневными. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«По предварительным расчетам, за неделю может выпасть около 80% месячной нормы осадков – это вполне характерно для летнего периода и не является аномалией», – пояснил синоптик.

По его словам, дожди будут кратковременными и локальными, они будут затрагивать отдельные районы. Наиболее высокая вероятность гроз прогнозируется в понедельник и вторник, 6 и 7 июля. Температура воздуха днем в первые дни недели составит +19–23°C, ночью – +13–15°C. В среду и четверг, 8 и 9 июля, днем она будет подниматься до +22 °C.

В пятницу, 10 июля, ожидается постепенное потепление, днем воздух прогреется до +23–28°C. В предстоящие выходные температура может достигнуть +30°C.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого сообщила, что погода в Москве в ближайшую неделю будет дождливой.
По ее словам, дожди в столичном регионе будут идти каждый день на протяжении всей недели.

Ранее синоптик предупредила об аномально жаркой погоде в ряде регионов России.

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