Мясников раскритиковал доступ россиян к МРТ без назначения

МРТ нельзя проходить без назначения врача, так как это неправильно с медицинской точки зрения, убежден доктор, телеведущий Александр Мясников. Такой подход грозит тем, что пациенты будут получать неясную клиническую картину, что лишь раскрутит «маховик дальнейших исследований», заявил он в беседе с НСН.

Так врач прокомментировал приказ Минздрава РФ, согласно которому россияне смогут проходить МРТ без направления врача. По мнению специалиста, это неоправданное проведение инструментального обследования, в результате чего будут обнаруживаться «находки», которые сложно объяснить. Это грозит тем, что пациентов будут без особой необходимости направлять на новые исследования, что повлечет только лишние траты.

«Предложение Минздрава абсолютно неправильно с медицинской точки зрения, — подчеркнул врач. — Возьмите простой пример с головной болью или болью в спине: все рекомендации прямо говорят, что первые шесть недель мы не делаем даже рентген, потому что это никак не влияет на тактику лечения».

По словам Мясникова, пациентам с головной болью МРТ назначают только при сопутствующих «красных флагах», так как в противном случае есть риск «находок неясной хронической значимости». По его мнению, это лишние расходы, так как направление на лечение конкретных заболеваний – диабета, сердечных болезней, гепатитов, требует меньших затрат по сравнению с уточняющими обследованиями.

Напомним, о возможности пройти МРТ без назначения врача накануне сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. По его словам, речь идет о частных клиниках, проводиться обследование будет вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В силу нововведение вступит 1 сентября. Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом.

Ранее сообщалось, что МРТ сердца может предсказать риск рака за годы до постановки диагноза.