Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мясников раскритиковал доступ россиян к МРТ без назначения

Мясников выступил против разрешения проходить МРТ без назначения врача
Константин Михальчевский/РИА Новости

МРТ нельзя проходить без назначения врача, так как это неправильно с медицинской точки зрения, убежден доктор, телеведущий Александр Мясников. Такой подход грозит тем, что пациенты будут получать неясную клиническую картину, что лишь раскрутит «маховик дальнейших исследований», заявил он в беседе с НСН.

Так врач прокомментировал приказ Минздрава РФ, согласно которому россияне смогут проходить МРТ без направления врача. По мнению специалиста, это неоправданное проведение инструментального обследования, в результате чего будут обнаруживаться «находки», которые сложно объяснить. Это грозит тем, что пациентов будут без особой необходимости направлять на новые исследования, что повлечет только лишние траты.

«Предложение Минздрава абсолютно неправильно с медицинской точки зрения, — подчеркнул врач. — Возьмите простой пример с головной болью или болью в спине: все рекомендации прямо говорят, что первые шесть недель мы не делаем даже рентген, потому что это никак не влияет на тактику лечения».

По словам Мясникова, пациентам с головной болью МРТ назначают только при сопутствующих «красных флагах», так как в противном случае есть риск «находок неясной хронической значимости». По его мнению, это лишние расходы, так как направление на лечение конкретных заболеваний – диабета, сердечных болезней, гепатитов, требует меньших затрат по сравнению с уточняющими обследованиями.

Напомним, о возможности пройти МРТ без назначения врача накануне сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. По его словам, речь идет о частных клиниках, проводиться обследование будет вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В силу нововведение вступит 1 сентября. Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом.

Ранее сообщалось, что МРТ сердца может предсказать риск рака за годы до постановки диагноза.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!