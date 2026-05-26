Работодатели в России стали активно включать диспансеризацию в программы ДМС

Российские работодатели стали активно включать диспансеризацию и онко-скрининг в программы ДМС (добровольного медицинского страхования) для сотрудников. Об этом говорится в исследовании страхового брокера «А.Р.С. Консалтинг», которое приводит РИА Новости.

Уточняется, что 94% существующих в российских компаниях программ ДМС включают онкологическую помощь, причем пациенты в России могут получить ее бесплатно в рамках ОМС.

Как отмечают эксперты, в прошлом году каждая третья компания увеличила страховые суммы или расширила покрытие по страхованию сотрудников, в том числе на случай критических заболеваний, а 11% компаний улучшили программы ДМС в 2026 году. При этом, как отмечают эксперты, работодатели часто включают онкострахование в пакет поддержки лишь тогда, когда случается страховой случай, и им необходимо срочно поддержать сотрудника.

Сумма выплат по одному страховому случаю варьируется от 200 тыс. до 10 млн рублей в зависимости от тяжести заболевания, объема необходимого лечения и условий конкретной программы ДМС.

В начале мая в Минздраве сообщили, что в диспансеризацию для россиян с повышенным риском развития рака легкого — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний, могут включить низкодозовую компьютерную томографию (НДКТ), которая способна выявить злокачественные опухоли размером в несколько миллиметров на первой и второй стадиях.

