Расправившийся с ребенком мужчина планировал побег из РФ и снял со счета миллион рублей

РИАН: подозреваемый в расправе над девочкой в Ленобласти хотел сбежать из страны

Мужчина, которого подозревают в расправе над 12-летней девочкой в Ленобласти, после произошедшего снял крупную сумму. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

По данным агентства, россиянин планировал уехать в другую страну, но его задержали на одном из вокзалов региона. При нем обнаружили один миллион рублей. По версии следствия, эти деньги он снял уже после того, как совершил преступление.

Сотрудники правоохранительных органов обратили на россиянина внимание после обнаружения 12-летней девочки в лесу Ленинградской области без признаков жизни.

Школьница ушла за грибами, но вскоре перестала отвечать на звонки. Тревогу поднял отец, после чего были организованы поиски, которые закончились пугающей находкой.

Вскоре правоохранители задержали жителя Петербурга. По версии следствия, он увидел девочку в лесу, у него «что-то щелкнуло». Мужчина схватил нож и бросился к пострадавшей. У нее обнаружили не менее 29 травм. Сейчас россиянин под стражей.

Ранее мужчина признался в расправе над 12-летней школьницей, рассказав «что-то щелкнуло».