Группа мужчин пытала девочку и еще живой сбросила ее в пруд

В Индии мужчин задержали за групповое изнасилование 11-летней девочки

В Индии пропавшую девочку обнаружили в пруду без признаков жизни. Об этом сообщает Mathrubhumi.

По данным издания, 11-летняя школьница отправилась за подарком на день рождения для подруги, но домой так и не вернулась. Члены семьи обратились в полицию.

Благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что ее увели четыре человека. Ребенка подвергали пыткам, избивали и насиловали. Спустя какое-то время еще живую девочку бросили в мешок и скинули в пруд, где несовершеннолетнюю позже и нашли.

«Медицинские заключения указывают на ужасное сексуальное насилие и серьезную травму головы, предположительно нанесенную тяжелым предметом», – сообщается в публикации.

Помимо этого, на ее коже обнаружили следы укусов и царапины.

Произошедшее вызвало волну недовольства у местных жителей. Они устроили самосуд над одним из подозреваемых, спасти его не смогли. Еще двоих подозреваемых арестовали.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Кузбассе девятилетнюю девочку нашли в реке без признаков жизни.