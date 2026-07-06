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Общество

В Крыму частично восстановлено электроснабжение

Гоцанюк: на юге и востоке Крыма частично восстановили электроснабжение
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение на юге и востоке Крыма, работы продолжаются. Об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк в мессенджере «Макс».

«Электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов северного, западного и центрального Крыма. Восточную часть и южный берег удалось частично перезапитать», — отметил он.

Гоцанюк добавил, что в штатном режиме продолжают функционировать все стратегически важные объекты — больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура.

На данный момент энергетики работают над стабилизацией ситуации в регионе в круглосуточном режиме.

Утром 6 июля стало известно о массовом отключении электроснабжения на территории всего Крыма. По информации госпредприятия «Крымэнерго», причиной этому стали технологические нарушения, вызванные внешними воздействиями.

В ночь на 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что после вражеской атаки город временно остался без электричества. Чиновник призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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