Из зоны СВО вывезли на бронетехнике котов, которых принял Театр кошек Куклачева

Московский Театр кошек Куклачева принял в труппу трех котов, спасенных российскими бойцами неподалеку от зоны специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на столичный департамент культуры.

«Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики», — пояснили в пресс-службе.

Котов, сказано в публикации, пришлось вывозить в Москву в «сложных условиях»: отправлять с гуманитарной помощью, в коробках, а также вывозить на бронетехнике. В пресс-службе Театра кошек Куклачева отметили, что «фронтовые животные» получили не просто крышу над головой, но и «возможность стать частью чего-то большего».

Еще в 1970-х годах дрессировщик Юрий Куклачев занялся художественными экспериментами с кошками, а уже в 1976-м был награжден «Золотой короной клоунов» в Канаде. Сейчас в труппе Театра кошек Куклачева около 200 хвостатых актеров, которые живут в специально оборудованных для них апартаментах.

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