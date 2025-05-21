Российские военные показали фото боевого осла в зоне СВО

Российские военнослужащие под Купянском Харьковской области используют боевого осла. Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

«Бойцы первого танкового полка «Лихорадки» теперь не просто работают с БПЛА, а еще и с Кабардино-Балкарским БОП — боевой ослиной поддержкой», — говорится в сообщении.

По данным канала, боевой осел оснащен необходимым оборудованием для движения к морковке. При себе у животного есть шлем и рация.

В марте газета The Wall Street Journal писала, что российские военнослужащие используют лошадей и ослов для транспортировки припасов и солдат, чтобы украинские солдаты не смогли обнаружить их с помощью беспилотников.

По мнению авторов материала, данный метод перевозки показывает, как в современном высокотехнологичном конфликте можно креативно применять старинные методы.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» объяснял, что на СВО существуют сложности в сфере доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, поэтому использование ослов в качестве транспорта — нормальная практика.

Ранее в Кремле отреагировали на запуск американского проекта ПРО «Золотой купол».