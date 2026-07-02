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Общество

Мужчину осудили на 18,5 года по делу о подрыве машины военного

В Ростовской области мужчину осудили за подрыв машины военнослужащего
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд приговорил Валерия Слюсаря к 18 годам 6 месяцам лишения свободы за пособничество в подрыве автомобиля военнослужащего в Миллерово Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Слюсарь согласился на предложение знакомого за денежное вознаграждение оказать содействие в совершении террористического акта путем устранения препятствий к его совершению», — говорится в сообщении.

Обвиняемый прибыл на парковку с группой лиц, пока другие участники устанавливали взрывное устройство, Слюсарь следил за обстановкой, прикрывая подельников.

Позже установленное взрывное устройство сработало, военный получил травмы средней тяжести, а машина полностью сгорела.

В середине мая жительница Петербурга Ярослава Чумакова получила 16 лет колонии за госизмену и пособничество терроризму. По данным следствия, эта уроженка Казахстана выполняла задания украинских спецслужб: собирала сведения о российских военнослужащих в регионе — адресах, марках машин, местах проживания их самих и родственников, путях подъезда к домам.

Ранее ФСБ предотвратила покушение высокопоставленного военного.

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