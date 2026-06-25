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Общество

В РФ вынесли приговор женщине, призывавшей разрушить Крымский мост

Призывавшую разрушить Крымский мост жительницу Алушты осудили на 5,5 года
Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Алушты осудили на 5,5 года за призывы разрушить Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда, вынесшего данный приговор.

По информации журналистов, на скамье подсудимых оказалась Алла Бацюра. Женщина в социальных сетях комментировала посты о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги на территории республики. В оставленных под материалами публикациях она призывала к совершению теракта — а именно, разрушению Крымского моста.

«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», — рассказал представитель инстанции.

Он уточнил, что решение пока не вступило в законную силу.

17 июня пресс-служба Верховного суда Крыма сообщила о вынесении приговора местному жителю 1989 года рождения, спонсировавшему Вооруженные силы Украины (ВСУ). Мужчина в период с марта 2022 года по февраль 2024 года перечислял деньги Украине, в том числе подразделениям армии страны. Всего крымчанин потратил 281,7 тыс. рублей на помощь ВСУ. На этом фоне его приговорили к 17 годам исправительной колонии и обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее россиянку обвинили в измене из-за передачи Украине сведений об объектах в Крыму и ЛНР.

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