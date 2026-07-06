В одном из аэропортов Тюменской области ввели ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Тобольска Тюменской области на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Тобольск (Ремезов). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в публикации.

До этого пресс-служба Росавиации сообщала, что аэропорт Тюмени (Рощино) временно прекратил прием и выпуск самолетов. Такая же ситуация складывается в аэропорту Ижевска. Здесь также временно приостановлены полеты.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калининграда на прилет и вылет задерживаются 47 рейсов.