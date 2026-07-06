Врач назвала россиянам главные симптомы аллергии на кофе

Аллергия на кофе действительно существует, однако это достаточно редкое явление, намного чаще люди сталкиваются с непереносимостью кофеина, путая два этих состояния. Об этом в беседе с RT рассказала завконсультативно-диагностическим центром РДКБ Минздрава России, аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.

Среди симптомов аллергии на кофе, которые могут возникнуть как сразу, так и спустя несколько часов после потребления напитка, врач назвала такие, как зуд, высыпания и покраснения на коже, похожие на крапивницу, насморк, кашель, затрудненность дыхания. Причем иногда похожие симптомы говорят о непереносимости кофеина, а не о непосредственно аллергической реакции, предупредила специалист.

«К таким проявлениям относятся: учащенное сердцебиение, ощущение тревоги, дрожь в руках, головокружение, бессонница, повышение артериального давления, дискомфорт в желудке, тошнота, — отметила Усачёва. — Эти реакции не связаны с иммунной системой и не являются аллергией».

Специалист также предупредила, что в некоторых ситуациях кофе может усугубить уже имеющиеся заболевания, включая проблемы с ЖКТ. Кроме того, важно учитывать, что аллергия может проявиться внезапно в любом возрасте, а причиной иногда становится не сам напиток, а разнообразные добавки.

При появлении отека лица, горла, проблемах с дыханием, слабости и даже потери сознания после употребления кофе важно срочно вызвать скорую помощь, заключила врач.

Ученые до этого выяснили, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском развития болезней печени. Анализ показал, что у людей, выпивавших пять и более чашек кофе в день, риск развития цирроза был на 32% ниже, риск рака печени — на 47% ниже, а вероятность смерти от заболеваний печени — на 42% ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе. При этом положительный эффект наблюдался уже при употреблении одной-двух чашек в день, а наиболее выраженным он оказался в диапазоне трех-четырех чашек. Однако авторы подчеркивают, что результаты не следует воспринимать как рекомендацию пить более пяти чашек кофе ежедневно.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать кофе на маркетплейсах.