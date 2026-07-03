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Бизнес

Россияне стали чаще покупать кофе

Покупки россиянами кофе на маркетплейсе М.Видео утроились по итогам января — июня
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Покупки россиянами кофе на маркетплейсе М.Видео по итогам первого полугодия выросли почти в три раза по сравнению с началом года. В натуральном выражении продажи в этой категории также увеличились более чем втрое, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Россияне все чаще приобретают кофе вместе с кофемашинами и кофеварками, а затем возвращаются за повторными покупками, рассказала руководитель категории «Товары повседневного спроса» М.Видео Екатерина Стригина.

«Сегодня покупателям доступно уже более тысячи наименований продукции разного формата, вкуса и ценовых сегментов — от классического зернового и молотого кофе до капсульного, растворимого и кофе в дрип-пакетах», — отметила Стригина.

Самым востребованным остается зерновой кофе. По данным компании, на него приходится 42% продаж категории в деньгах и 56% — в штуках. В компании связывают это с популярностью автоматических и рожковых кофемашин.

Второе место занимает капсульный кофе: 31% оборота и 26% продаж в натуральном выражении. Быстро растет и сегмент дрип-пакетов. Несмотря на запуск в апреле, он уже занимает 11% продаж в деньгах и 8% — в штуках.

Всего ассортимент кофе на маркетплейсе превышает 1 тыс. товарных позиций. Почти 45% предложения приходится на зерновой кофе, около 20% — на растворимый, еще 20% — на капсульный, 8% — на дрип-пакеты и 7% — на молотый кофе.

Ранее стало известно, какие напитки и десерты россияне чаще заказывают летом.

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