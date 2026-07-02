Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

Кофе может снижать риск цирроза и рака печени, выяснили ученые

CGH: три-четыре чашки кофе в день связали со снижением риска рака печени
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского центра Седарс-Синай выяснили, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза печени, рака печени и смерти от осложнений заболеваний этого органа. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Исследование охватило 354 957 участников британского биобанка UK Biobank, у которых на момент начала наблюдений не было цирроза или рака печени. За состоянием их здоровья ученые следили в среднем на протяжении 13 лет.

Анализ показал, что у людей, выпивавших пять и более чашек кофе в день, риск развития цирроза был на 32% ниже, риск рака печени — на 47% ниже, а вероятность смерти от заболеваний печени — на 42% ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе.

При этом положительный эффект наблюдался уже при употреблении одной-двух чашек в день, а наиболее выраженным оказался в диапазоне трех-четырех чашек. Однако авторы подчеркивают, что результаты не следует воспринимать как рекомендацию пить более пяти чашек кофе ежедневно.

Чтобы выяснить возможные механизмы этой связи, исследователи также проанализировали данные магнитно-резонансной томографии печени и результаты анализов крови. У любителей кофе оказалось меньше жира, железа, признаков фиброза и воспаления в печени. Кроме того, в этой группе были выше уровни белков, связанных со здоровой функцией органа, и ниже концентрации белков, ассоциированных с воспалением и рубцеванием тканей.

Схожие результаты наблюдались как у любителей обычного, так и у любителей кофе без кофеина. Это позволяет предположить, что защитный эффект связан не только с кофеином, но и с другими биологически активными веществами, содержащимися в напитке.

Авторы отмечают, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что именно кофе предотвращает заболевания печени. По их словам, основными мерами профилактики по-прежнему остаются поддержание здорового веса, ограничение потребления алкоголя, регулярная физическая активность и контроль уровня сахара, холестерина и артериального давления.

Ранее у отходов производства черного чая выявили противораковые свойства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!