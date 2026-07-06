Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Названы категории россиян, которые чаще всего становятся жертвами мошенников

Специалист Ульянов: подростки и пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди, подростки и владельцы крупных банковских вкладов. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, злоумышленники не выбирают жертв случайным образом и используют персонализированные данные из утечек.

«Самая типовая категория — люди старшего поколения. Здесь несколько факторов: высокий уровень доверия к информации и, что важнее, слабое владение современными технологиями. Мошеннические схемы требуют от жертвы конкретных действий — продиктовать код, установить приложение, что-то сделать на устройстве. Человек слышал об этом, но не понимает, как работает, и когда мошенник предлагает помощь, он соглашается», — пояснил Ульянов.

Подростки также являются уязвимой категорией, так как у них низкий уровень критического мышления. В результате аферисты могут вовлечь их в схемы через онлайн-игры или манипулировать доступом к родительским аккаунтам. Ульянов добавил, что люди с крупными остатками на счетах интересуют мошенников из-за возможности разового хищения больших сумм.

МВД России до этого выявило новую схему мошенничества, при которой злоумышленники получают доступ к банковскому счету жертвы с помощью технологии NFC.

Ранее россиянам рассказали, чем опасна кнопка «Отписаться» в электронных письмах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!