Названы категории россиян, которые чаще всего становятся жертвами мошенников

Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди, подростки и владельцы крупных банковских вкладов. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, злоумышленники не выбирают жертв случайным образом и используют персонализированные данные из утечек.

«Самая типовая категория — люди старшего поколения. Здесь несколько факторов: высокий уровень доверия к информации и, что важнее, слабое владение современными технологиями. Мошеннические схемы требуют от жертвы конкретных действий — продиктовать код, установить приложение, что-то сделать на устройстве. Человек слышал об этом, но не понимает, как работает, и когда мошенник предлагает помощь, он соглашается», — пояснил Ульянов.

Подростки также являются уязвимой категорией, так как у них низкий уровень критического мышления. В результате аферисты могут вовлечь их в схемы через онлайн-игры или манипулировать доступом к родительским аккаунтам. Ульянов добавил, что люди с крупными остатками на счетах интересуют мошенников из-за возможности разового хищения больших сумм.

МВД России до этого выявило новую схему мошенничества, при которой злоумышленники получают доступ к банковскому счету жертвы с помощью технологии NFC.

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