Мошенники придумали новый способ кражи деньги через смартфон

МВД России выявило новую схему мошенничества, при которой злоумышленники получают доступ к банковскому счету жертвы с помощью технологии NFC. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

По данным МВД, преступники начали использовать обратный вариант уже известной схемы. Если раньше жертв просили приложить банковскую карту к телефону, то теперь мошенники предлагают поднести к своему смартфону чужой телефон якобы для проверки. В этот момент через NFC передается токен доступа к онлайн-банку, после чего злоумышленники получают возможность управлять банковским счетом потерпевшего.

В ведомстве также описали схему, известную как прямой NFC Gate. В этом случае мошенники звонят жертве и убеждают установить на смартфон файл, замаскированный под официальное банковское приложение. Для завершения «авторизации» пользователя просят приложить банковскую карту к задней панели телефона и ввести ПИН-код. После активации программы сообщники получают возможность снимать деньги через банкоматы в любом регионе России.

В МВД напомнили, что одной из самых громких преступных схем 2025 года стало раскрытие межрегиональной группы, использовавшей вредоносную программу NFC Gate. При этом ключевую роль в мошенничестве играл не банкомат, а смартфон жертвы, тогда как банкомат использовался лишь для получения наличных.

По информации ведомства, участники преступной группы совершили более 600 эпизодов мошенничества в 78 регионах России. Общий ущерб превысил 200 млн рублей. Среди задержанных оказался разработчик и главный администратор панели управления вредоносной программой.

Ранее россиян предупреждали о мошенниках, которые могут заблокировать банковские счета почти каждого.