Россиянам рассказали, чем опасна кнопка «Отписаться» в электронных письмах

Мошенники начали использовать новую схему хищения персональных данных, маскируя вредоносные ссылки под кнопку «Отписаться от рассылки» в электронных письмах. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По словам парламентария, злоумышленники рассылают письма, внешне похожие на обычные рекламные сообщения. Внизу таких писем размещается привычная кнопка или ссылка для отказа от рассылки. Однако вместо стандартной процедуры пользователя перенаправляют на сайт с формой, которая может называться «отказ от рассылки», «жалоба на спам», «подтверждение отписки» или «форма удаления адреса из базы». На этой странице предлагают указать фамилию, имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие персональные данные.

Как отметил Шейкин, таким способом мошенники получают не только подтверждение того, что почтовый адрес активен, но и дополнительную информацию о пользователе. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для новых фишинговых рассылок, телефонного мошенничества или целевых атак.

Особую опасность подобная схема представляет для корпоративной электронной почты. По словам сенатора, злоумышленники могут собирать рабочие адреса, должности, номера телефонов сотрудников и другие данные, которые впоследствии используются при атаках на компании.

Шейкин подчеркнул, что главная уловка заключается в том, что человек действует не из страха, а из желания как можно быстрее избавиться от навязчивой рекламы. При этом настоящая процедура отказа от рассылки не требует ввода паспортных данных, номера телефона или иной конфиденциальной информации. В случае получения подозрительного письма сенатор рекомендовал не переходить по содержащимся в нем ссылкам, удалить сообщение, пометить его как спам или проверить отправителя через официальный сайт организации, от имени которой была отправлена рассылка.

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