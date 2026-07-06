Росавиация: аэропорт Челябинска временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Челябинска ввели временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

6 июля в аэропорту Ижевска также вводились временные ограничения.

До этого сообщалось, что аэропорты Бугульмы, Нижнекамска, Казани Самары и Ульяновска вновь принимают и отправляют рейсы.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее Пулково стал обслуживать рейсы по согласованию.