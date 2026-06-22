Россиянам рассказали, как помочь зеленым фруктам дозреть

Недозревшие фрукты на прилавках магазинов — не ошибка и не халатность, а логистическая необходимость. В противном случае до потребителя доберется лишь сгнившее фруктовое пюре. Природа заложила в плоды механизм дозревания, которым легко управлять в домашних условиях. Об этом в беседе с РИАМО сообщил фермер Алек Разанов.

Он посоветовал не убирать зеленые фрукты в холодильник, а оставить при комнатной температуре в бумажном пакете вместе со спелым яблоком или бананом.

«Эти плоды хорошо выделяют этилен. Это природный фитогормон, невидимый газ, который дает тканям растения команду становиться мягкими, сочными и сладкими. В замкнутом пространстве пакета этилен быстро сделает свое дело, и фрукты дойдут до идеальной кондиции за пару дней», — сказал Разанов.

Пакет должен быть именно бумажным, чтобы впитывать лишний конденсат, добавил он.

Однако существуют и исключения, к примеру, — ананас, который в срезанном виде практически не дозревает. Поэтому важно выбирать в магазине зрелые плоды. По словам экспертов, самый популярный способ — вытащить из верхушки фрукта несколько листьев. Если они легко вынимаются, это говорит о спелости.

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