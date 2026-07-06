В России допустили, что ИИ-литература составит конкуренцию авторским романам и детективам

Созданная искусственным интеллектом литература может составить конкуренцию авторам романов и детективов. Об этом «Москве 24» заявил филолог-культуролог Николай Жаринов, комментируя новость о том, что ИИ-литература на российском книжном рынке обходит по популярности авторское писательство.

По словам филолога, это связано с общим ростом интереса к этой теме. Он подчеркнул, что с точки зрения массовой литературы нейросети способны создавать более эффективные тексты. Они легко выявляют шаблоны и создают компиляции, при этом их работа ничем не отличается от работы авторов массовой литературы, кроме скорости.

«Таким образом, в этом секторе может произойти изменение рынка, потому что подобная литература создана для извлечения прибыли: чем дешевле и быстрее удается написать, тем выгоднее. Однако такое чтиво никогда не заменит большую литературу, отличающуюся глубиной, масштабом замысла, сложностью формы и влиянием на культуру, общество и язык», – подчеркнул Жаринов.

Однако эксперт добавил, что ИИ не повторит книги классиков и не сможет дотянуться до уровня современных крупных авторов.

В конце июня в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» «Газете.Ru» сообщили, что россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. По данным сети о продажах в первом квартале 2026 года, на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос интерес россиян к литературе, посвященной тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи. При этом интерес к теме продолжает усиливаться: если сравнивать первый и второй кварталы 2026 года, спрос увеличился еще на 19%.

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