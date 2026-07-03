IT-эксперт рассказал, как ИИ усложнит карьеру молодым специалистам

Искусственный интеллект усложняет вход в профессию для молодых специалистов, поскольку все чаще автоматизирует базовые задачи, на которых раньше учились новички. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор Speech2Text Андрей Сегренев.

«Работодателям все меньше нужны исполнители отдельных операций и все больше — специалисты, которые умеют ставить задачи ИИ-инструментам, понимать бизнес-контекст и отвечать за итоговый результат. Если раньше компании ценили сотрудников, которые выполняли набор конкретных операций, то теперь большую часть функций все чаще берут на себя ИИ-сервисы. Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, которые способны ставить задачи, управлять технологиями и собирать решение под конкретную бизнес-цель», — отметил Сегренев.

Особенно сильно изменения затрагивают начинающих работников, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что ИИ забирает именно те задачи, на которых десятилетиями учились младшие сотрудники. В результате начинает ломаться привычная карьерная лестница: у новичков все меньше возможностей наработать опыт на простых задачах и постепенно вырасти в экспертов, пояснил эксперт.

Сегренев считает, что образовательные программы обновляются медленнее, чем меняется рынок труда. Поэтому молодых специалистов нужно учить не только профессии, но и работе с ИИ, архитектуре задач и пониманию бизнес-процессов, сказал эксперт.

Он заключил, что в ближайшие годы главным преимуществом станет не только диплом или опыт, но и скорость обучения. Именно она будет определять, кто сможет адаптироваться к новым требованиям рынка, подытожил Сегренев.

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