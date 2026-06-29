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Россияне стали бороться с тревожностью с помощью книг

Спрос на книги о борьбе с тревожностью вырос почти вдвое за год
Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

По данным сети о продажах в первом квартале 2026 года, на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос интерес россиян к литературе, посвященной тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи. При этом интерес к теме продолжает усиливаться: если сравнивать первый и второй кварталы 2026 года, спрос увеличился еще на 19%.

Топ-10 самых продаваемых книг о тревожности в 2026 году возглавила работа Хэ Нам Ким «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей».

Также в первую десятку попали «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» (Джозеф А. Анибали), «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался» (Виталий Бужан), «Почему я застреваю в навязчивых мыслях» (Джи Ен Бен), «Пост-тревога. Книга-поддержка для тревожных людей» (Татьяна Павлова), «Социофобия. Как справиться с социальной тревожностью и побороть застенчивость» (Джиллиан Батлер), «Тревожься… но действуй. Искусство спокойствия в мире неопределенности» (Сьюзен Джефферс), «Нейроброня. Новый взгляд на работу мозга в условиях тревожного мира» (Джу Хан Ким), «Это все мозг. Как избавиться от тревожности, депрессии и гнева» (Фейт Дж. Харпер), «Тревожное поколение» (Джонатан Хайдт).

Ранее россияне рассказали о своем отношении к подпискам в подарок.

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