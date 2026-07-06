Пенсионерка из Клина обвинила бывшую ученицу в том, что та лишила ее квартиры

Пенсионерка из Клина заявила, что знакомая лишила ее квартиры. Об этом сообщает Mash.

Как рассказала 87-летняя женщина по имени Маргарита, она доверяла Елене, так как та училась у нее в начальной школе. Некоторое время назад россиянки условились, что Елена покупает женщине лекарства и продукты, ухаживает за ней и решает разные вопросы. Соответствующие договоренности они отразили в документах и подписали их.

По словам пенсионерки, она не вчитывалась и верила бывшей ученице.

Спустя несколько месяцев Елена пропала. Позже выяснилось, что Маргарита подписала дарственную на квартиру. Другого жилья у нее нет. Пожилая россиянка обратилась в суд.

«Елена доводы истицы не признает, говорит, что пенсионерка сама согласилась подписать все документы», – сообщается в публикации.

До этого в Новокузнецке пара купила квартиру у пенсионерки, но выяснилось, что женщина сделала это под давлением мошенников. Сделку признали недействительной, оставив супругов без жилья.

Чтобы отомстить, супруги заключили договор со снабжающими организациями и отключили свет в жилье.

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