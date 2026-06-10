Обманутая по «схеме Долиной» москвичка получила квартиру и деньги от экс-хозяйки жилья

Жительница Москвы выиграла дело о квартире, которую купила у обманутой мошенниками женщины. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, судебные тяжбы продолжались несколько лет. В 2023 году россиянка по имени Юлия нашла квартиру за девять миллионов рублей, которая в тот момент принадлежала пенсионерке по имени Алла.

Покупательница попыталась себя защитить, попросив женщину пройти осмотр у психиатра и других специалистов, а также оформив сделку через нотариуса.

Позже выяснилось, что Алла стала жертвой мошенников и отказалась покидать жилье.

«Она провела там год и три месяца, прежде чем ее удалось выселить вместе с приставами практически штурмом», – сообщается в публикации.

Суд встал на сторону Юлии и передал ей новое жилье. Помимо этого, пенсионерку обязали выплатить около миллиона рублей за то, что та проживала в чужой квартире. Это посчитали неосновательным обогащением.

Ранее стало известно, что за год ущерб от «схемы Долиной» составил более двух миллиардов рублей.