Врач предупредила о серьезной опасности жаркой погоды

Жаркая погода угрожает здоровью людей больше, чем любая другая. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Жара — это очень сильный фактор, влияющий на здоровье. И если мы распределим количество смертельных случаев, связанных с погодой, то именно жара стоит на первом месте, — предупредила эксперт.

Чернышова напомнила, что в результате экстремальной жаркой погоды в 2010 году в России за несколько недель не стало тысяч человек. По ее словам, установлено, что без такой жары людей удалось бы спасти.

Физиолог Нина Дуванова до этого рассказала «Газете.Ru», что попытка охладиться в жару стаканом воды со льдом, холодным душем или погружением в реку — опасная иллюзия. Когда человек в разгар жары ныряет в холодную воду, организм реагирует рефлекторным спазмом сосудов. Это провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце.

Особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом — может спровоцировать аритмию, инфаркт или инсульт. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока.

Ранее сообщалось, что «красный код» объявили в Вашингтоне из-за жары и смога от салюта.