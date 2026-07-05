«Красный код» объявили в Вашингтоне из-за жары и смога от салюта

В Вашингтоне объявили «красный код» из-за задымления от салюта в честь 4 июля

В Вашингтоне был объявлен «красный код» в связи с опасным уровнем загрязнения воздуха. Причиной послужила сильная жара и масштабный фейерверк, приуроченный ко Дню независимости, пишет РИА Новости.

По данным агентства, после 40-минутного фейерверка центр столицы США оставался под завесой смога на протяжении длительного времени.

«Красный код качества воздуха. Уличный воздух небезопасен для пожилых людей, детей и тех, кто страдает от хронических заболеваний», — говорится в официальном предупреждении местных служб.

Также власти рекомендовали сократить время нахождения на улице.

В эти дни в Вашингтоне зафиксирована рекордная температура. Накануне столбик термометра поднялся почти до 40℃ , что стало новым рекордом для 4 июля с 1898 года.

Организаторы праздничных мероприятий в центре города заявили о намерении провести «самую масштабную демонстрацию фейерверков в истории». Фейерверк был осуществлен с десяти площадок и включал 850 тысяч залпов.

Ранее на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар из-за фейерверка.