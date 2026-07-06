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Общество

Крыса покусала ребенка и отправила на карантин целое село

Села Малая Сазанка и Волково Приамурья отправили на карантин из-за бешенства
Денис Абрамов/РИА Новости

В селах Малая Сазанка и Волково Приамурья ввели карантин по бешенству из-за больной лисы и крысы, покусавшей ребенка. Об этом сообщает управление ветеринарии по Амурской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что первый очаг был обнаружен в Малой Сазанке. Там инфекцию обнаружили у крысы, которую поймал ребенок во время травли грызунов на подворье. Однако она укусила девочку. Сейчас пострадавшая проходит курс профилактических прививок.

Второй очаг зафиксировали в селе Волково. Там инспектор по охране животного мира нашел лисицу. У нее тоже диагностировали бешенство.

В обеих селах проводятся дезинфекционные мероприятия, а домашних животных внепланово вакцинируют.

До этого жительница Омской области не выжила после того, как подхватила бешенство от собственного питомца. Заболевание женщине из Тюкалинского района диагностировали после инцидента, произошедшего ранее. Собака россиянки подралась с уличным псом.

Ранее в российском селе ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду.

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